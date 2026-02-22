Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Setelah Putusan MA, Trump Naikkan Impor AS Jadi 15%

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |19:34 WIB
Setelah Putusan MA, Trump Naikkan Impor AS Jadi 15%
Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif dagang global Amerika Serikat (AS) menjadi 15 persen. (Foto: Okezone.com/Retuers)
JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif dagang global Amerika Serikat (AS) menjadi 15 persen. Kebijakan itu disampaikan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan penerapan tarif darurat yang diberlakukan sejak 2025.

Pada Jumat, 20 Februari 2026, Trump mengatakan pemerintahannya akan mengganti tarif yang dibatalkan pengadilan dengan bea masuk sebesar 10 persen untuk seluruh barang impor ke AS. Namun, sehari kemudian, Sabtu (21/2/2026), melalui akun media sosialnya di Truth Social, ia mengumumkan tarif tersebut akan dinaikkan hingga batas maksimum yang diizinkan undang-undang perdagangan yang selama ini belum pernah digunakan.

Undang-undang itu memungkinkan tarif baru berlaku sekitar lima bulan sebelum pemerintah wajib meminta persetujuan Kongres. Demikian dilansir dari BBC, Minggu (22/2/2026).

Trump sebelumnya menjadwalkan tarif 10 persen mulai berlaku pada Selasa, 24 Februari 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah kenaikan tarif menjadi 15 persen akan diberlakukan pada tanggal yang sama.

 

