Buka Cabang di Timika, MNC Sekuritas Perkuat Literasi dan Inklusi Pasar Modal di Papua

TIMIKA – MNC Sekuritas membuka kantor cabang baru di wilayah Timika, Provinsi Papua, pada hari ini. Peresmian ini dilakukan secara online dan dihadiri oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas, serta Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.

Kehadiran tamu lainnya termasuk Kepala Cabang MNC Sekuritas Timika Sukma Dermawan, Kepala Kantor Perwakilan BEI Wilayah Papua Kresna Aditya Payokwa, serta perwakilan investor MNC Sekuritas Timika, yaitu Asep Kohar, Sugiri, dan Sugiharso.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah Papua Kresna Aditya Payokwa menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas langkah strategis yang dilakukan oleh MNC Sekuritas di wilayah Timika. Ia menegaskan bahwa ekspansi bisnis ini bukan sekadar pengembangan usaha, tetapi juga upaya nyata untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam berinvestasi di pasar modal.

“Hingga 31 Januari 2026, jumlah investor pasar modal di Papua tumbuh mencapai 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Papua terhadap investasi pasar modal terus meningkat secara signifikan,” ucapnya, Jumat (27/2/2026).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan bahwa melalui peresmian di Timika ini, MNC Sekuritas telah memiliki 166 point of sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Timika merupakan cabang ketiga yang diresmikan di awal tahun 2026 ini. Selain kantor Cabang Timika, MNC Sekuritas juga memiliki Galeri Investasi di Sorong, Papua Barat.

“Semoga kehadiran Cabang Timika ini dapat menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan pasar modal di seluruh pelosok Indonesia. Apalagi cabang Timika ini hadir dengan konsep yang berbeda, karena berada di dalam sebuah café, sehingga dapat menjadi ruang yang lebih santai, inklusif, dan nyaman untuk berdiskusi, belajar, serta mengajak generasi muda dan masyarakat luas semakin dekat dengan dunia investasi.”

Branch Manager MNC Sekuritas Timika Sukma Dermawan berharap setelah acara peresmian ini, masyarakat Timika semakin mengenal instrumen investasi, khususnya saham. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus penipuan berkedok investasi. Menurutnya, sangat disayangkan apabila peluang keuntungan di pasar modal lebih banyak dinikmati investor asing, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.