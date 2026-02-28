Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Program Gentengisasi, BRI Siapkan Pembiayaan KUR Bagi UMKM 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |12:01 WIB
Dukung Program Gentengisasi, BRI Siapkan Pembiayaan KUR Bagi UMKM 
Dirut BRI (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyatakan kesiapannya menjadi motor pembiayaan dalam program gentengisasi yang dicanangkan pemerintah. Program ini merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas hunian rakyat dengan mengganti penggunaan atap seng atau asbes menjadi genteng yang lebih sejuk, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan bahwa perseroan akan berperan sebagai fasilitator keuangan yang menjembatani antara pengrajin genteng UMKM dengan pihak pengembang perumahan (developer).

“Jadi nanti kalau sudah ada kontrak antara pengrajin dan pembeli atau usernya, ya BRI di tengah. Kebetulan BRI kan sudah ada pembiayaan KUR Perumahan,” ujar Hery dalam konferensi pers di Brilian Club, Jumat (27/2/2026) malam.

Hery menegaskan bahwa produk bahan bangunan seperti genteng merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem KUR Perumahan yang selama ini dikelola BRI. 

Pada tahap awal (batch pertama), BRI akan melakukan uji coba skema ini sebelum nantinya diperluas ke berbagai sentra produksi genteng di seluruh Indonesia.

Sebagai bank yang fokus pada rakyat kecil, BRI telah mengalokasikan dana KUR yang signifikan untuk mendukung sektor ini. Dari total alokasi hampir Rp7 triliun tahun ini, sekitar 50 persen telah terserap hanya dalam waktu dua bulan pertama.

“BRI memang sebagai bank yang DNA-nya berpihak kepada rakyat kecil. Jadi kami menyediakan pembiayaannya,” tegas Hery.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Menteri Ara), terus melakukan koordinasi lapangan untuk memastikan kesiapan pasokan genteng dari pelaku UMKM, salah satunya melalui pertemuan dengan pengusaha genteng di Majalengka.

 

