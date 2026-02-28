Daftar Program Mudik Lebaran Gratis 2026 dari BUMN

JAKARTA - Daftar program mudik lebaran gratis 2026 dari BUMN. Program tahunan ini membantu masyarakat pulang kampung dengan biaya lebih terjangkau serta perjalanan yang lebih aman untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Program Mudik Gratis 2026 merupakan inisiatif kolaborasi Badan Pengelola BUMN bersama Danantara yang bertajuk Mudik Aman Berbagai Harapan 2026.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor, serta memfasilitasi perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman menggunakan moda transportasi massal.

BUMN menargetkan sekitar 100.000 pemudik dapat difasilitasi pada tahun 2026. Total kuota nasional yang disediakan mencapai lebih dari 100.000 kursi pemudik, yang tersebar dalam beberapa moda transportasi utama.

Sekitar lebih dari 63.000 pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.300 lebih armada bus yang telah disiapkan dan diperkirakan berangkat pada 17 Maret 2026.

Sebanyak lebih dari 32.915 peserta dijadwalkan berangkat dengan 94 rangkaian kereta api milik KAI dan diperkirakan berangkat pada 15-18 Maret 2026.

Sementara itu, lebih dari 5.000 orang akan difasilitasi perjalanan menggunakan 41 kapal laut dan diperkirakan berangkat pada 14 Maret 2026.

Program ini terbuka untuk masyarakat umum Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).