HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Proyek Blok Masela Jadi Prioritas Purbaya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:18 WIB
5 Fakta Proyek Blok Masela Jadi Prioritas Purbaya 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan komitmennya mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore LNG Abadi Blok Masela. 

Dia menyebut akan memberikan perlakuan khusus bagi investor Blok Masela agar proyek tidak lagi terhambat birokrasi yang lamban.

Berikut fakta-fakta  Proyek Blok Masela Jadi Prioritas Menkeu Purbaya yang dirangkum Okezone, Minggu (1/3/2026). 

1. Proses Izin

Menkeu mencatat proses perizinan yang selama ini memakan waktu lama mulai menunjukkan kemajuan signifikan pada awal 2026.

"Proyek ini sebenarnya sudah berjalan lama, tapi sebelumnya perizinan sangat lambat. Izin internal baru keluar Januari–Februari, termasuk izin lingkungan dan lainnya. Sekarang prosesnya dipercepat karena mereka tahu proyek ini akan dibawa ke sini," kata Purbaya usai memimpin Sidang Debottlenecking Investasi.

2. Bentuk Tim Khusus

Untuk memotong jalur birokrasi, Purbaya membentuk tim khusus (special task force) yang akan memantau perkembangan proyek secara reguler.

Ia menegaskan segala bentuk hambatan, mulai dari isu lingkungan hingga impor alat industri, akan diselesaikan dalam satu meja di Kementerian Keuangan.

"Saya bilang, kita set up satu tim di sini agar laporan bisa disampaikan secara reguler kapan pun. Tim ini akan menyelesaikan masalah di tempat. Investor akan diperlakukan khusus, jika ada hambatan, cukup datang ke sini, semuanya akan dibereskan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
