HOME FINANCE SMART MONEY

Waspada Penipuan Perbankan Jelang Lebaran 2026, Nasabah Hati-Hati!

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |12:33 WIB
Waspada Penipuan Perbankan Jelang Lebaran 2026, Nasabah Hati-Hati!
Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan perbankan yang kerap meningkat menjelang Lebaran. (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan perbankan yang kerap meningkat menjelang Lebaran 2026. Adapun modusnya seperti phishing, quishing melalui QR palsu, dan social engineering. 

Nasabah diimbau untuk tidak membagikan data pribadi, PIN, One Time Password (OTP), maupun password kepada pihak manapun, serta selalu memeriksa keaslian tautan dan informasi sebelum melakukan transaksi.

Beberapa modus penipuan yang perlu diwaspadai, dikutip dari keterangan Bank BJB, Rabu (4/3/2026) antara lain:

Phishing – Upaya mengelabui seseorang agar memberikan informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit. Penipu biasanya mengirim pesan dengan iming-iming hadiah THR atau mengarahkan korban ke tautan mencurigakan.

Quishing – Memanfaatkan kode Quick Response (QR) palsu untuk mencuri data pribadi atau menyebarkan malware. Penipu kerap mengarahkan korban memindai kode QR palsu saat melakukan transaksi.

Social Engineering (Soceng) – Teknik manipulasi psikologis di mana penipu berpura-pura menjadi pihak terpercaya, misalnya petugas bank, untuk memperoleh informasi rahasia korban.

Top Up dan E-Wallet – Lonjakan transaksi digital selama Ramadhan meningkatkan risiko penyalahgunaan akun. Nasabah disarankan bertransaksi hanya melalui aplikasi resmi dan memeriksa kembali nomor tujuan sebelum transfer.

Penawaran Investasi dan Pinjaman Bodong – Menjelang Lebaran, tawaran pinjaman cepat atau investasi dengan imbal hasil tinggi kerap muncul. Pastikan lembaga terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

Bank BJB juga memastikan kesiapan layanan perbankan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah melalui operasional terbatas dan weekend banking, sehingga kebutuhan transaksi nasabah tetap terpenuhi. 

 

1 2
