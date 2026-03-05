Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Permintaan Pinjaman Masyarakat Diprediksi Melonjak Jelang Lebaran 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |08:53 WIB
Permintaan Pinjaman Masyarakat Diprediksi Melonjak Jelang Lebaran 2026 
Masyarakat Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memprediksi penyaluran pembiayaan industri pinjaman daring (pindar) melonjak signifikan pada Ramadhan hingga Idulfitri 2026. Hal tersebut seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar permintaan pembiayaan berpotensi meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan bulan-bulan normal.

“Karena permintaan pasti bisa double dibanding bulan-bulan biasa,” kata Entjik di Jakarta dikutip, Kamis (5/3/2026). 

Dia juga mengimbau seluruh anggota AFPI untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Entjik menambahkan strategi utama industri tetap mengedepankan sikap konservatif di tengah tantangan ekonomi 2026 yang dinilai masih cukup tinggi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/622/3203536/rupiah-W5hv_large.jpeg
Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202164/uang-vjpa_large.jpg
Debt Collector Bisa Penjarakan Nasabah yang Galbay Pinjol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/622/3196924/pinjol-b12j_large.jpg
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197118/pinjol-Gy6R_large.png
Apakah Setelah 90 Hari Pinjol Tidak Boleh Menagih ke Nasabah? Ini Aturannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196449/pinjol-uDYF_large.jpg
Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196421/pinjaman_uang_digital-WxSX_large.jpg
Transparansi Layanan Dinilai Tingkatkan Minat Layanan Keuangan Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement