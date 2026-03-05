Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MBG Disorot Fitch, Airlangga: Ini Investasi, Banyak Negara Melakukan Hal Serupa

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |12:40 WIB
MBG Disorot Fitch, Airlangga: Ini Investasi, Banyak Negara Melakukan Hal Serupa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat menilai peningkatan belanja sosial, termasuk program MBG, berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program MBG merupakan investasi jangka panjang yang diyakini mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia.

“MBG itu, kalau beberapa studi dari World Bank maupun Rockefeller Foundation, pelaksanaan MBG yang baik dan masif dapat menghasilkan tujuh dolar untuk setiap satu dolar yang diinvestasikan. Jadi ini adalah sebuah investasi, dan banyak negara melakukan hal serupa,” kata Airlangga saat ditemui di Menara Batavia, Kamis (5/3/2026).

Airlangga menambahkan, program tersebut juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia.

“Ini tantangan jangka panjang dan menengah yang tidak bisa kita korbankan demi kepentingan jangka pendek,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
