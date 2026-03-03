Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga Optimis Daya Beli Meningkat, Tapi Tetap Antisipasi Dampak Perang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |13:18 WIB
Airlangga Optimis Daya Beli Meningkat, Tapi Tetap Antisipasi Dampak Perang
Pemerintah meyakini berbagai program stimulus yang disiapkan dapat mendorong aktivitas belanja. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimistis daya beli masyarakat akan meningkat selama Ramadhan 2026. Pemerintah meyakini berbagai program stimulus yang disiapkan dapat mendorong aktivitas belanja, meski masyarakat sempat khawatir dengan kondisi ekonomi.

Airlangga menekankan bahwa kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian tetap terjaga.

“Kita lihat saja, ada kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen, dan pemerintah terus mendorong program belanja di Indonesia, termasuk program lain dengan diskon yang cukup tinggi. Diharapkan daya beli juga akan terdongkrak,” ujar Airlangga usai konferensi pers THR, Selasa (3/3/2026).

Terkait eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Airlangga menyatakan pemerintah terus melakukan pemantauan ketat.

Meski situasi tersebut berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan BBM, pemerintah belum menetapkan langkah drastis karena masih menilai durasi konflik.

“Geopolitik kita lihat saja. Ini perang baru beberapa hari, kita monitor berapa lama. Antisipasi tergantung dari situasi perang ini, apakah seperti di Ukraina yang lama atau perang singkat,” jelasnya.

Mengenai kelangsungan impor, terutama dari Amerika Serikat di tengah krisis, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki jaminan pasokan melalui kerja sama antarperusahaan (Business-to-Business).

“Sudah ada MoU Pertamina dengan beberapa perusahaan, dan itu tentu bisa dipenuhi. Kita tetap aman,” tegas Airlangga.

Untuk memastikan daya beli benar-benar terdongkrak, pemerintah menyiapkan “amunisi” fiskal besar melalui penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) yang masif pada periode Idulfitri 1447 H.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204669//perang-kHC6_large.jpg
519.042 WNI Ada di Timteng, Kemlu: Perlindungan Jadi Prioritas Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204659//minyak-XGFD_large.jpg
Aramco Tutup Kilang Raksasa di Arab Saudi, Harga Minyak Melonjak 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204653//umrah-zjw9_large.jpg
6.047 Jamaah Umrah Pulang ke Indonesia di Tengah Perang AS-Israel dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/18/3204651//perang_iran-Wgfh_large.jpg
Perang Memanas, AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Belasan Negara di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204624//juda_agung-cKQx_large.jpg
Andalkan APBN, Wamenkeu Buka-bukaan Dampak Perang AS-Israel Vs Iran ke Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204583//burj-eRb6_large.jpg
Ternyata Ini Pemilik Hotel Ikonik Burj Khalifa yang Terbakar akibat Puing Serangan Drone Iran 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement