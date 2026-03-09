Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah 76 poin atau 0,45 persen, menembus Rp17.001 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2026). Rupiah bergerak melemah dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.925 per dolar AS.

Melemahnya Rupiah juga diikuti makin anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Usai dibuka anjlok dekati 3%, IHSG kembali melemah 5,55% ke level 7.162 pada pukul 09.22 WIB.

Aktivitas transaksi di awal perdagangan menunjukkan volume saham mencapai 8,318 miliar lembar dengan nilai transaksi sekitar Rp3,883 triliun dari 377.501 kali transaksi. Sebanyak 34 saham tercatat menguat, 628 saham melemah, dan 55 saham stagnan.

Pelemahan IHSG juga terjadi secara merata di seluruh sektor. Sektor barang baku mencatat penurunan terdalam sebesar 8,55 persen, diikuti sektor infrastruktur yang turun 7,55 persen. Selanjutnya sektor non-primer melemah 6,72 persen, sektor energi turun 6,05 persen, serta sektor perindustrian terkoreksi 5,04 persen.

Sementara itu sektor properti turun 4,92 persen, sektor transportasi melemah 4,88 persen, sektor primer turun 4,56 persen, dan sektor teknologi terkoreksi 3,51 persen. Adapun sektor kesehatan turun 2,85 persen dan sektor keuangan melemah paling tipis yakni 2,19 persen.



(Dani Jumadil Akhir)

