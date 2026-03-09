Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |15:08 WIB
6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton 
6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 6.700 ton biomassa jenis cangkang sawit diangkut dari Berau dikirim ke PLTU Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan tongkang. Hal ini sebagai upaya PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencapai target pasokan biomassa tahun ini sebesar 3,65 juta ton.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pengiriman biomassa sebanyak 6.700 ton sekali kirim adalah yang terbesar. Sebelumnya, sudah ada pengiriman biomassa jenis sawdust menggunakan tongkang ke PLTU Tanjung Awar-awar Tuban sebanyak 5.600 ton.

“Ini adalah pengiriman terbesar. Sekali kirim 6.700 ton biomassa. Saya harap, ini adalah awal yang baik untuk mencapai target 3,65 juta ton di 2026 ini,” ujar Hokkop di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Hokkop, cangkang sawit merupakan salah satu jenis biomassa premium selain wood pellet. Kandungan kalori cangkang sawit, lanjut dia, cukup tinggi hampir menyamai kalori batu bara. Dengang demikian, cofiring biomassa di PLTU juga akan semakin besar lantaran kualitas cangkang sawit yang mumpuni.

Di sisi lain, pengiriman biomassa menggunakan tongkang sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ditambah lagi, hampir semua PLTU milik PLN bisa diakses via perairan dan memilik jetty sendiri. Selain itu, pengangkutan biomassa melalui perairan juga volumenya jauh lebih besar dibanding pengangkutan via darat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203986/biomassa-G4Ww_large.jpg
Biomassa untuk PLTU, Ini Cara Perkuat Desa RI Capai Target Net Zero Emission
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193997/biomassa-1ukC_large.jpg
Bye Batu Bara! RI Punya Fasilitas Hub Biomassa, Jamin Pasokan ke PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187985/airlangga-H9Tx_large.png
PLTU Cirebon-1 Batal Disuntik Mati, Diganti Pembangkit Listrik Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186273/biomassa-vpPH_large.jpg
Bye Batu Bara, 48 PLTU di RI Terapkan Cofiring Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185300/biomassa-lKFb_large.jpg
Koperasi Akan Pasok Biomassa ke Pembangkit Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096/biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement