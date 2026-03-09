6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton

JAKARTA - Sebanyak 6.700 ton biomassa jenis cangkang sawit diangkut dari Berau dikirim ke PLTU Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan tongkang. Hal ini sebagai upaya PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencapai target pasokan biomassa tahun ini sebesar 3,65 juta ton.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pengiriman biomassa sebanyak 6.700 ton sekali kirim adalah yang terbesar. Sebelumnya, sudah ada pengiriman biomassa jenis sawdust menggunakan tongkang ke PLTU Tanjung Awar-awar Tuban sebanyak 5.600 ton.

“Ini adalah pengiriman terbesar. Sekali kirim 6.700 ton biomassa. Saya harap, ini adalah awal yang baik untuk mencapai target 3,65 juta ton di 2026 ini,” ujar Hokkop di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Hokkop, cangkang sawit merupakan salah satu jenis biomassa premium selain wood pellet. Kandungan kalori cangkang sawit, lanjut dia, cukup tinggi hampir menyamai kalori batu bara. Dengang demikian, cofiring biomassa di PLTU juga akan semakin besar lantaran kualitas cangkang sawit yang mumpuni.

Di sisi lain, pengiriman biomassa menggunakan tongkang sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ditambah lagi, hampir semua PLTU milik PLN bisa diakses via perairan dan memilik jetty sendiri. Selain itu, pengangkutan biomassa melalui perairan juga volumenya jauh lebih besar dibanding pengangkutan via darat.