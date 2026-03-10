Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rute Mudik Paling Padat di Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |14:04 WIB
Ini Rute Mudik Paling Padat di Lebaran 2026
50% kendaraan pemudik yang keluar dari Jakarta saat Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi sekitar 50% kendaraan pemudik yang keluar dari Jakarta saat Lebaran 2026 akan bergerak menuju jalur timur hingga ruas Tol Cipularang. Jalur tersebut diperkirakan menjadi rute dengan volume kendaraan terbesar selama arus mudik tahun ini.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro, mengatakan pergerakan kendaraan selama mudik akan tersebar ke beberapa arah utama, termasuk ke arah Merak. Namun, jalur timur diperkirakan tetap mendominasi dibandingkan rute lainnya.

"Dan dari 3,5 juta (kendaraan) ini memang pergerakannya berbeda. Jadi 28 persen itu ke Merak, sementara 50 persen ke arah timur sampai dengan Cipularang, sementara sisanya sekitar 20 persen ke arah Bogor," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (10/3/2026).

Rivan menyebut arus kendaraan menuju arah timur akan menjadi fokus utama pengelolaan lalu lintas selama periode mudik. Pasalnya, dari total kendaraan yang mengarah ke jalur tersebut, sebagian besar akan melanjutkan perjalanan ke jaringan Tol Trans Jawa.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 57 persen kendaraan dari jalur timur diperkirakan akan menuju Trans Jawa, sementara sekitar 42 persen lainnya akan mengarah ke Cipularang.

"Nah yang pasti diantisipasi adalah yang 50 persen ke timur, karena ini akan terbagi kembali 57 persen ke arah Trans Jawa dan 42 persen sekian ini adalah yang ke arah Cipularang. Biasanya kepadatan terjadi di kilometer 6,6 karena jumlah kendaraan yang lebih banyak," kata Rivan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206078//kapolda_sumsel_irjen_sandi_nugroho-6aQb_large.jpg
Persiapan Mudik 2026, Kapolda Sumsel Cek Tol Kapal Betung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206074//tol-BdGj_large.jpg
3,5 Juta Kendaraan Diprediksi Keluar dari Jakarta, Puncak Mudik 18 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206011//astra_infra-EOW7_large.jpg
6,8 Juta Pemudik Diprediksi Melintasi Tol Merak hingga Cipali pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205928//parkiran-oCXs_large.jpg
Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/622/3205831//jalan_tol-evCN_large.png
Daftar Lengkap Tarif Tol di Jawa dan Sumatera saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205804//jalan_tol_mudik_lebaran-aA9M_large.jpg
Jangan Lewatkan Diskon Tarif Tol 30 Persen pada Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement