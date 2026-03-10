Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6,8 Juta Pemudik Diprediksi Melintasi Tol Merak hingga Cipali pada Mudik Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |08:31 WIB
6,8 Juta Pemudik Diprediksi Melintasi Tol Merak hingga Cipali pada Mudik Lebaran 2026
Astra Infra memprediksi ada 6,8 juta kendaraan yang akan melalui ruas tol Astra Infra selama arus mudik dan balik pada Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/Astra)
A
A
A

JAKARTA — Astra Infra memprediksi ada 6,8 juta kendaraan yang akan melalui ruas tol Astra Infra selama arus mudik dan balik pada Lebaran 2026. Angka ini meningkat sekitar 2,1 persen dibandingkan volume lalu lintas kendaraan pada periode yang sama pada 2025.

Berbagai langkah dan upaya kesiapan pun telah dilakukan, antara lain kesiapan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, kesiapan petugas, rest area, serta koordinasi dalam mengantisipasi cuaca ekstrem dan kepadatan di lokasi tertentu.

“Astra Infra senantiasa mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan tol agar dapat menikmati indahnya kebersamaan mudik dan libur Idulfitri tahun ini. Berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan layanan telah dilakukan untuk menyambut arus kendaraan pada periode Lebaran mendatang. Petugas kami yang selalu berkoordinasi dengan segenap aparat terkait juga siap melayani selama 24 jam bagi pengguna jalan yang membutuhkan bantuan,” ujar Group Chief Executive Officer Astra Infra, Firman Yosafat Siregar, Selasa (10/3/2026).

Selain menyelesaikan penambahan lajur ketiga di sebagian ruas Tol Tangerang-Merak dan Cikopo-Palimanan sejak tahun lalu, Astra Infra juga mempersiapkan infrastruktur jalan dengan melakukan pemeliharaan perkerasan yang ditargetkan selesai maksimal H-10 Lebaran.

Dalam mengantisipasi cuaca ekstrem, Astra Infra melakukan pembersihan drainase secara rutin untuk mencegah banjir, penguatan beberapa titik lereng sebagai pencegahan tanah longsor, pemasangan moveable concrete barrier (MCB) dan geobag untuk mencegah meluapnya air ke badan jalan, serta penyiapan pompa di titik-titik rawan banjir. Selain itu, perambuan jalan dipastikan dalam kondisi baik untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Dari sisi rest area, Astra Infra memastikan ketersediaan SPBU, SPKLU, toilet, mushola, area parkir, serta beragam pilihan kuliner. Selanjutnya, lebih dari 800 petugas disiagakan dengan dukungan lebih dari 90 kendaraan operasional jalan tol yang terdiri dari armada patroli, derek, rescue, hingga ambulans.

Tidak hanya itu, untuk menjamin keamanan dan kelancaran berkendara, Astra Infra menyiapkan lebih dari 500 unit CCTV terintegrasi yang didukung oleh 7 unit traffic counter, serta layanan sentra komunikasi 24 jam.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Astra Infra melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan one way dan contra flow.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205928//parkiran-oCXs_large.jpg
Polda Metro hingga Polsek Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205556//tol-CNVv_large.jpg
Siap-Siap Mudik Lebaran 2026! Jangan Lewatkan Diskon Tarif Tol 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205552//tol-oUYg_large.jpg
Daftar 10 Tol Gratis di Lebaran 2026, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205605//pramono-ldzG_large.jpg
Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204662//tol-WqhC_large.jpg
Daftar Tol Gratis yang Disediakan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205580//pramono-M2B5_large.jpg
Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement