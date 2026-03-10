Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Rantai Pasok Industri Pupuk, PI Niaga dan Semen Baturaja Teken Kerja Sama Strategis 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |19:55 WIB
Perkuat Rantai Pasok Industri Pupuk, PI Niaga dan Semen Baturaja Teken Kerja Sama Strategis 
PI Niaga dan Semen Baturaja Teken Kerja Sama Strategis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia Niaga (PI Niaga) resmi menjalin sinergi strategis dengan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Kerja Sama Perdagangan Komoditas Clay. 

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama PI Niaga, Trudo HD, dan Direktur Utama PT Semen Baturaja, Suherman Yahya, di Kantor Pusat PI Niaga, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kerja sama ini menandai langkah penting kedua perusahaan dalam mengoptimalkan potensi pasar komoditas industri. 

Dalam kesepakatan tersebut, PI Niaga bertindak sebagai Arranger Buyer yang akan mengelola pemenuhan kebutuhan konsumen,
sementara PT Semen Baturaja berperan sebagai produsen yang menjamin ketersediaan pasokan clay, baik dari tambang mandiri maupun melalui kemitraan, sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Direktur Utama PI Niaga, Trudo HD, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas portofolio perdagangan di luar sektor pupuk. 

“Kami melihat potensi besar dalam komoditas clay untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor, mulai dari Pupuk Indonesia Grup hingga pasar industri lainnya. PI Niaga juga menyambut baik hadirnya alternatif sumber daya clay dari PT Semen Baturaja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku di lingkungan PI Grup maupun untuk pengembangan pasar di luar PI Grup. Sinergi ini merupakan wujud nyata kolaborasi antar-entitas yang saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah,” ujarnya.

 

