HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Business Group Salurkan Bantuan Sosial untuk Lansia di Panti Werdha Budi Mulia 3 Jakarta 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |20:28 WIB
MNC Insurance Business Group Salurkan Bantuan Sosial untuk Lansia di Panti Werdha Budi Mulia 3 Jakarta 
MNC Insurance (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Insurance Business Group bersama MNC Peduli dan Ocean Dental menyalurkan bantuan sosial kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

MNC Insurance Business Group terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), serta PT MNC Insurance Business Broker yang merupakan unit bisnis asuransi di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, MNC Insurance Business Group ingin berbagi kebahagiaan sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari nilai yang kami pegang," ujar Risye dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan para penghuni panti serta menjadi pengingat pentingnya saling berbagi dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

"Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 serta menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya saling berbagi dan peduli terhadap lingkungan sekitar," tambahnya.

 

