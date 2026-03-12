Simak IG Live MNC Sekuritas Sore Ini: Rebranding MI & Strategi Investasi saat Liburan Panjang Bersama Danapathi AM

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Liburan bisa menjadi momen yang tepat untuk menata ulang keuangan dan menyusun resolusi investasi yang lebih cerdas. Setelah melewati berbagai pengeluaran selama Ramadan hingga Idulfitri, banyak orang mulai mengevaluasi kembali kondisi finansial mereka. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pengelolaan keuangan yang lebih sehat, termasuk mulai atau menambah investasi.

Salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan adalah reksa dana, karena dikelola oleh Manajer Investasi (MI) profesional sehingga praktis bagi investor. Baru-baru ini, Danapathi Asset Management juga melakukan langkah rebranding untuk memperkuat brand dan meningkatkan layanan kepada investor. Momentum ini sekaligus menjadi kesempatan bagi investor untuk mengetahui lebih jauh produk reksa dana dari Danapathi AM yang tepat untuk investasi jangka panjang.