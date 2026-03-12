Penerimaan Pajak Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026, Naik 30,4 Persen

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun hingga akhir Februari 2026. Torehan ini melonjak 30,4 persen dibanding capaian penerimaan pada periode yang sama di APBN 2025.

“Secara neto, yang betul-betul masuk kas ke APBN adalah 30,4 persen tumbuhnya di Januari–Februari,” papar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta, dikutip Kamis (12/3/2026).

Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa realisasi setoran pajak neto tersebut merangkak naik menyentuh level Rp245,1 triliun, meninggalkan torehan periode yang sama tahun lalu yang kala itu berada di angka Rp188 triliun.

Suahasil turut menjabarkan bahwa melonjaknya grafik penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari 2026 utamanya ditopang oleh tren positif dari pemasukan PPN beserta PPnBM.

Selama dua bulan pembuka tahun ini, capaian dari PPN sekaligus PPnBM berhasil membukukan nilai Rp85,9 triliun, alias meningkat sangat tajam hingga 97,4 persen dibanding pemasukan dari kedua sektor tersebut sepanjang Januari–Februari 2025.

Wamenkeu juga menjelaskan bahwa melonjaknya angka PPN maupun PPnBM sangat berhubungan erat dengan membaiknya roda transaksi di lapangan. "Kegiatan ekonomi berjalan terus, makanya ada penerimaan PPN," terangnya.

Beralih ke komponen berikutnya, pos PPh untuk entitas badan usaha dilaporkan meningkat sekitar 4,4 persen sehingga berhasil mengumpulkan Rp23,7 triliun. Sementara setoran bagi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikombinasikan dengan PPh Pasal 21 sukses meraup Rp29 triliun, mencerminkan pertumbuhan positif 3,4 persen.