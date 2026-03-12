Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang Kapal Diprediksi Naik 9 Persen pada Mudik Lebaran 2026 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |21:15 WIB
Jumlah Penumpang Kapal Diprediksi Naik 9 Persen pada Mudik Lebaran 2026 
Mudik Lebaran 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan pada Angkutan Lebaran 2026, pergerakan masyarakat melalui layanan penyeberangan diproyeksikan mencapai sekitar 5,8 juta penumpang atau meningkat 9,4 persen, serta 1,4 juta kendaraan atau naik 9,3 persen pada 15 lintasan penyeberangan yang menjadi pantauan nasional.

Lintasan tersebut merupakan jalur dengan tingkat mobilitas tinggi selama periode mudik, meliputi Merak – Bakauheni, Ciwandan – Wika Beton, Bojonegara – Muara Pilu, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Jangkar – Lembar, Kayangan – Pototano, Kariangau – Penajam, Bajoe – Kolaka, Hunimua – Waipirit, Bira – Pamatata, Bolok – Rote, Bitung – Ternate, Ajibata – Ambarita, Telaga Punggur – Tanjung Uban, Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian, serta Nias – Sibolga.

Direktur Operasional dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Lasse, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat tersebut telah diantisipasi melalui kesiapan operasional yang matang agar layanan penyeberangan tetap berjalan optimal.

"Periode Angkutan Lebaran merupakan momentum penting bagi layanan penyeberangan karena meningkatnya mobilisasi masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2026). 

Secara nasional, ASDP melayani 320 lintasan penyeberangan, terdiri dari 91 lintasan komersial dan 229 lintasan perintis, dengan dukungan 222 kapal yang beroperasi melalui 37 pelabuhan yang dikelola oleh 27 cabang.

Lintasan Jawa – Sumatera – Bali menjadi jalur dengan mobilitas tertinggi selama periode Lebaran. Pada rute Jawa–Sumatera, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai 1,56 juta orang (naik 10,3 persen) dengan 371.653 kendaraan (naik 9,9 persen). Sementara arus Sumatera–Jawa diperkirakan mencapai 1,51 juta penumpang (naik 11,2 persen) dengan 353.901 kendaraan (naik 10,5 persen).

Adapun lintasan Jawa–Bali diprediksi melayani 805.851 penumpang (naik 10 persen) dengan 217.117 kendaraan (naik 9,3 persen), sementara arus Bali–Jawa diperkirakan mencapai 869.604 penumpang (naik 9,5 persen) dengan 248.161 kendaraan (naik 8,7 persen).

Sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, ASDP juga menerapkan stimulus diskon 100 persen tarif jasa pelabuhan, yang setara dengan sekitar 21,9 persen dari total tarif penyeberangan, pada 7 lintasan dan 14 pelabuhan bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan II dan IVA reguler, serta pejalan kaki dan golongan II express.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206379/penumpang_pesawat-bWMn_large.jpeg
46 Ribu Calon Penumpang Batal Terbang ke Timur Tengah Imbas Perang Israel-AS vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206180/jasa_marga-RF86_large.jpg
Jasa Marga Tegaskan Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran Tak Ganggu Kinerja Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206126/jasa_marga-qudi_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran 2026, Jasa Marga Targetkan Perbaikan Jalan Tol Rampung Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206117/jasa_marga-KRxj_large.jpg
Pergerakan Kendaraan Keluar dari Jakarta Mulai Meningkat Jelang Mudik Lebaran 2026  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205724/bus_mudik_lebaran_2026-xKU8_large.jpeg
Bus Tak Layak Masih Beroperasi pada Mudik Lebaran, Kemenhub Bakal Turunkan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204194/mudik_lebaran_gratis_2026-92bG_large.jpg
Daftar Program Mudik Lebaran Gratis 2026 dari BUMN 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement