Harga Daging Kerbau Rp72.000 per Kg Jelang Lebaran

JAKARTA - Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan harga pangan yang terjangkau jelang Lebaran 2026. Hal ini juga seiring dilakukannya Gerakan Pangan Murah (GPM).

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) member of ID FOOD berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) SMP IT Ruhama, Tapos, Depok.

"Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat," kata Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL PT PPI Ira Berlianty Aziz dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Harga Daging Kerbau Rp72.000

PPI menyediakan berbagai komoditas pangan yang dapat diakses masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, di

antaranya daging kerbau Rp72.000 per kg, gula pasir Rp17.000 per kg, Minyakita Rp15.500 per liter, garam, telur, tepung, serta produk lainnya.

GPM ini menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh Kebutuhan pokok secara lebih mudah melalui distribusi yang tepat.

"Partisipasi PPI dalam GPM ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang wajar,” ujarnya.