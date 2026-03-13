Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Mitra Dagang Strategis RI, Nilai Ekspor ke China Tembus Rp1.000 Triliun 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:33 WIB
Jadi Mitra Dagang Strategis RI, Nilai Ekspor ke China Tembus Rp1.000 Triliun 
Ekspor RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan China menjadi mitra utama dan strategis bagi Indonesia. Bukan tanpa alasan, hal ini karena nilai ekspor Indonesia ke China mencapai angka yang sangat fantastis.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan nilai ekspor nasional ke negara tersebut mencapai US$67 miliar atau setara lebih dari Rp1.135 triliun sepanjang 2025.

"Pada tahun 2025 ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai US$67 miliar dengan lebih dari 90 persen berasal dari ekspor non-migas. Dalam 5 tahun terakhir, 2021 hingga tahun 2025, trend ekspor ke Tiongkok tumbuh positif sebesar 4 persen," sebutnya, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan, pada 2025 ekspor Indonesia ke China meningkat 16,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan masih besarnya potensi pasar di negara tersebut bagi produk nasional, meski neraca perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami defisit cukup besar.

"Jadi defisit kita itu dengan China itu sebesar US$20 miliar. Nah, disamping defisit tersebut, kalau kita lihat ekspor kita itu tahun lalu naik, meningkat sampai 16 persen lebih. Dan secara trend 5 tahun itu juga selalu positif. Artinya ini merupakan peluang yang harus kita dorong ke sana," katanya.

Menurut dia, besarnya pasar China harus dimanfaatkan lebih optimal karena didukung populasi sekitar 1,4 miliar jiwa serta kekuatan ekonomi yang menempati posisi kedua terbesar di dunia setelah United States.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204485/ekspor_ri-HgbA_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD22,16 Miliar hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203826/mendag-7ODc_large.jpg
Mendag Sebut Ekspor RI Tumbuh 6,15 Persen di Tengah Dinamika Perdagangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199288/batu_bara-ShT0_large.jpg
Ekspor Batu Bara Anjlok Sepanjang 2025, Nilainya Rp409,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199246/sawit-mfVX_large.jpg
Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199035/bps_soal_ekspor_ri-KdCq_large.png
BPS: Ekspor RI Capai USD282,91 Miliar Sepanjang 2025, Naik 6,15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195919/menkop_ferry-ZNgy_large.jpg
RI Ekspor Kopi Koperasi ke Aljazair
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement