Tinjau 3 Pelabuhan di Banten, Menhub Pastikan Penyeberangan Lancar Jelang Mudik Lebaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |10:42 WIB
Tinjau 3 Pelabuhan di Banten, Menhub Pastikan Penyeberangan Lancar Jelang Mudik Lebaran
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jelang puncak arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi jatuh pada tanggal 16 dan 18 Maret 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau tiga pelabuhan di wilayah Banten, yakni Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Merak, Minggu (15/3) malam, hingga Senin (16/3) dini hari. 

Menhub ingin memastikan kelancaraan pengelolaan arus penyeberangan Jawa-Sumatra, baik kendaraan angkutan barang maupun penumpang di tiga pelabuhan tersebut.

“Kondisi Pelabuhan BBJ Bojonegara pada Minggu malam terpantau ramai-lancar, situasi di pelabuhan secara keseluruhan pun tampak aman dan terkendali. Seluruh truk telah masuk ke area pelabuhan dan menunggu giliran untuk naik ke atas kapal. Intinya, tidak terjadi penumpukan kendaraan di luar pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).

Menhub menyebutkan, terdapat 12 kapal yang beroperasi di Pelabuhan BBJ Bojonegara. 

Menurutnya, jumlah tersebut hingga saat ini masih cukup untuk mengangkut kendaraan logistik yang akan menuju Pulau Sumatra.

Menhub menjelaskan Kemenhub bersama stakeholder terkait telah menyiapkan mitigasi apabila terjadi peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang yang signifikan di Pelabuhan BBJ Bojonegara.

 

