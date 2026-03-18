Mudik Lebaran, Menhub Pastikan Kelancaran Penyeberangan Jawa-Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |13:21 WIB
Mudik Lebaran, Menhub Pastikan Kelancaran Penyeberangan Jawa-Sumatera
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung situasi penyeberangan di pelabuhan Merak dan Ciwandan, Banten, pada Selasa (17/3/2026) malam hingga Rabu (18/3/2026) dini hari. Menhub memastikan sarana dan prasarana yang disiapkan mampu melayani lonjakan pergerakan masyarakat yang akan menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. 

"Berkat koordinasi yang sangat baik dengan Korlantas Polri dan Polda Banten, perjalanan masyarakat menuju arah Merak terpantau lancar," papar Menhub, Rabu dini hari (18/3/2026). 

Berdasarkan data dari PT ASDP yang dihimpun dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, terpantau lebih dari seratus ribu orang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatra pada tanggal 17 Maret 2026 atau H-4 Lebaran. Adapun rinciannya di Pelabuhan Merak ada 81.016 orang penumpang dan 14.116 unit kendaraan yang menyeberang, sedangkan dari Pelabuhan Ciwandan terdapat 23.305 orang penumpang dan 11.653 unit kendaraan yang menyeberang.

Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri, Kepolisian Daerah Banten, PT ASDP Indonesia Ferry,  PT Pelindo serta stakeholder terkait lainnya senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan penyeberangan agar bisa berjalan dengan lancar. 

Lebih lanjut Menhub Dudy menambahkan sebanyak tujuh dermaga telah disiapkan di Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. "Kapal - kapal juga kami siapkan dengan baik sehingga tidak terjadi antrian panjang," imbuhnya. 

Menhub berharap perjalanan mudik masyarakat melalui pelabuhan Merak dan sekitarnya dapat terus berjalan lancar serta selamat sampai tujuan. 

 

