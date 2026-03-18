Satgas Pangan Soroti Oknum Naikkan Harga Daging, Ayam, dan Telur Jelang Lebaran

JAKARTA — Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) memastikan harga komoditas pangan strategis atau sembako tetap stabil pada momen Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026. Satgas Pangan terdiri atas pegawai dan personel dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Bareskrim Polri.

“Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, apalagi di situasi Ramadhan dan Idulfitri ini,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur dan Pangan Jelang Nyepi dan Idulfitri di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Ia mencontohkan pengawasan pada komoditas daging. Satgas Pangan akan memantau sentra produksi daging mulai dari tempat penggemukan sapi, rumah potong hewan (RPH), hingga pedagang di hilir.

“Sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Maka, jejaknya akan terlihat siapa yang menaikkan harga tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan untuk memantau komoditas telur dan daging ayam. Dengan demikian, Satgas Pangan dapat mengidentifikasi titik terjadinya kenaikan harga oleh produsen.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, Satgas Pangan akan memberikan sanksi mulai dari administratif, seperti pencabutan izin usaha, hingga pidana apabila ditemukan unsur kecurangan.

“Sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan waktu sebelumnya. Siapa yang melanggar akan ditindak tegas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Sudaryono.

Menurutnya, harga komoditas pangan strategis mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden secara dekat, berkala, dan intens memonitor,” ujarnya.