Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas Pangan Soroti Oknum Naikkan Harga Daging, Ayam, dan Telur Jelang Lebaran

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |19:40 WIB
Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) memastikan harga komoditas pangan strategis atau sembako tetap stabil.
A
A
A

JAKARTA — Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) memastikan harga komoditas pangan strategis atau sembako tetap stabil pada momen Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026. Satgas Pangan terdiri atas pegawai dan personel dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Bareskrim Polri.

“Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, apalagi di situasi Ramadhan dan Idulfitri ini,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur dan Pangan Jelang Nyepi dan Idulfitri di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Ia mencontohkan pengawasan pada komoditas daging. Satgas Pangan akan memantau sentra produksi daging mulai dari tempat penggemukan sapi, rumah potong hewan (RPH), hingga pedagang di hilir.

“Sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Maka, jejaknya akan terlihat siapa yang menaikkan harga tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan untuk memantau komoditas telur dan daging ayam. Dengan demikian, Satgas Pangan dapat mengidentifikasi titik terjadinya kenaikan harga oleh produsen.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, Satgas Pangan akan memberikan sanksi mulai dari administratif, seperti pencabutan izin usaha, hingga pidana apabila ditemukan unsur kecurangan.

“Sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan waktu sebelumnya. Siapa yang melanggar akan ditindak tegas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Sudaryono.

Menurutnya, harga komoditas pangan strategis mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden secara dekat, berkala, dan intens memonitor,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/25/3207680//mudik-72t8_large.jpg
Mudik Tanpa Ribet, Ini 5 Tips Packing Praktis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/25/3207683//mudik-rIvh_large.jpg
Daftar Oleh-Oleh Khas dari Berbagai Daerah Indonesia, Cocok Dibeli saat Pulang Mudik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/25/3207673//astri_welas-0TJP_large.jpg
Tak Mudik, Asri Welas Boyong Anak Liburan ke Dufan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/33/3207646//mpok_alpa-i6AX_large.jpg
Curhat Pilu Suami Mpok Alpa Jelang Lebaran: Demi Anak, Harus Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/33/3207638//richard_lee-51bm_large.jpg
Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara Richard Lee ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207611//menhub_dudy-vc0l_large.png
Mudik Lebaran, Menhub Pastikan Kelancaran Penyeberangan Jawa-Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement