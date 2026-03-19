Cek Serambi MyPertamina, Wamen ESDM Pastikan BBM Aman Selama Lebaran 2026

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot meninjau langsung kesiapan layanan energi di wilayah Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot meninjau langsung kesiapan layanan energi di wilayah Jawa Tengah, termasuk mengunjungi Serambi MyPertamina di Ruas Tol KM 379A Batang pada Rabu (18/3).

Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM mengapresiasi kehadiran Serambi MyPertamina sebagai fasilitas tambahan yang memberikan kenyamanan bagi pemudik di perjalanan.

“Ini yang dibutuhkan masyarakat bagi masyarakat yang perlu beristirahat. Ini bagian dari layanan yang kita lakukan, harapannya masyarakat aman dalam perjalanan bisa menikmati mudik lebaran, bisa berkumpul dengan keluarga dengan lebih aman," ungkap Yuliot dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM juga memastikan bahwa ketersediaan energi di wilayah Jawa Tengah dalam kondisi aman serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026.

"Jadi kalau untuk ketersediaan dari cadangan minimal yang ditetapkan berdasarkan evaluasi adalah 21 hari, sementara cadangan yang kita siapkan per hari ini sekitar 27 sampai dengan 28 hari. Ini menunjukkan bahwa pasokan dalam kondisi cukup dan terus dijaga melalui suplai dari kilang maupun impor sehingga masyarakat bisa dengan aman menikmati mudik Lebaran 2026 ini,” jelas Yuliot.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa seluruh layanan energi telah disiapkan secara optimal melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketersediaan energi lebih dari cukup untuk Ramadhan Idulfitri, untuk mudik maupun nanti arus balik. SPBU kita siapkan operasional 24 jam, LPG berjalan normal, kami juga memastikan armada kapal beroperasi maksimal sehingga pasokan untuk wilayah antar pulau dilakukan dengan baik,” ujar Mars Ega.