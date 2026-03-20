Purbaya Tak Gelar Open House: Saya Ngirit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |08:01 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tidak akan menggelar open house. (Foto: okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tidak akan menggelar open house pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 H. Purbaya mengaku sedang berhemat di momen hari raya ini.

"Enggak kayanya (open house), saya ngirit. Ngirit," ungkap Purbaya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Purbaya sempat berkelakar bahwa dia tak menggelar open house lantaran ada larangan dari Presiden Prabowo Subianto. Awak media sempat meluruskan bahwa Prabowo melarang hal-hal yang bermewah-mewahan, namun Purbaya tetap mengaku tidak akan menggelar open house.

"Enggak boleh katanya open house, enggak boleh," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengaku akan ikut melaksanakan Hari Raya Idulfitri di Jakarta. Ia akan ikut salat Idulfitri di Kantor Pusat Pajak.

"Saya (salat Idulfitri) di pajak, kantor pusat pajak," kata Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idulfitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

 

