HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat di Momen Lebaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |10:37 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanfaatkan momentum Idulfitri 1447 H dengan menyampaikan optimisme. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanfaatkan momentum Idulfitri 1447 H dengan menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilainya tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Ia juga mendoakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia di hari yang fitri ini.

“Selamat Hari Raya Idulfitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan semuanya makin sukses, makin senang, makin kaya, makin bahagia,” ucap Purbaya melalui akun TikTok pribadinya, Sabtu (21/3/2026).

Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikator yang menunjukkan Indonesia menuju jurang resesi. Ia mengaku heran dengan klaim-klaim negatif yang beredar, sementara data objektif menunjukkan hasil sebaliknya.

“Ekonomi masih bagus. Jadi gini, ketika ada keluhan atau klaim bahwa ekonomi sedang resesi atau menuju krisis, saya kan bingung. Saya lihat data-data semuanya, dari segala sisi, sepertinya masih kuat,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa keyakinannya tidak hanya berdasar pada angka di atas kertas, tetapi juga dari hasil tinjauan langsung ke pusat-pusat ekonomi rakyat seperti Pasar Tanah Abang menjelang Lebaran.

“Dan kita juga ke lapangan, ini masih bagus tuh di lapangan juga, Tanah Abang dan lain-lain. Memang mungkin ada tempat-tempat yang kosong, tapi itu normal kan. Artinya ketika sebuah ekonomi berjalan, tidak semuanya kebagian,” jelas dia.

 

