HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaya Lebaran Purbaya: Baju Koko Tanah Abang Hasil Tawar Rp125 Ribu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |10:23 WIB
Gaya Lebaran Purbaya: Baju Koko Tanah Abang Hasil Tawar Rp125 Ribu
Purbaya Yudhi Sadewa tampil saat Lebaran dengan mengenakan baju koko lengan pendek. (Foto :okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil saat Lebaran dengan mengenakan baju koko lengan pendek yang dibelinya di Pasar Tanah Abang dengan harga terjangkau. Sambil berseloroh kepada awak media, Purbaya mengaku tidak malu menawar harga saat berbelanja pakaian Lebaran.

“Ini di Tanah Abang waktu itu. Kayaknya ini 125 (ribu), kayaknya. Dikit lah tawarnya. Boleh (nawar), kan kita ngirit. Ini jangan kelihatan ya,” canda Purbaya saat ditemui usai melaksanakan salat Id di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (21/3/2026).

Meski menjadi pejabat negara, Purbaya mengungkapkan bahwa urusan pembayaran tetap dilakukan secara tertib melalui pendampingnya. “Yang bayar Pak Sekjen soalnya,” tambahnya sambil tertawa.

Tahun 2026 menjadi momentum spesial sekaligus menantang bagi Purbaya karena merupakan Lebaran pertamanya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Ia mengakui ada beban pikiran yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait tanggung jawab mengelola keuangan negara.

“Pertama jadi Menteri ya... Lebih berat daripada biasanya. Kalau malam santai saja masih mikir gitu. Kadang-kadang susah tidur. Tapi lebih senang. Bonus lebih banyak,” ungkapnya.

Di sela kesibukannya, Purbaya menyempatkan diri bersantai dengan keluarga, bahkan sempat melakukan siaran langsung di media sosial. “Semalam live TikTok sama anak saya, saya main sama dia lah,” ujarnya.

Selama bulan Ramadan, Purbaya tercatat melakukan dua kali peninjauan pasar, yakni ke Pasar Tanah Abang di Jakarta dan Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Ia mengapresiasi kualitas produk domestik yang dinilainya kompetitif dan diminati banyak pembeli.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208140//mudik-fHG4_large.jpg
Kapolri: Jumlah Pemudik 2026 Naik Dibanding Tahun Lalu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208137//prabowo-YDVH_large.jpg
Prabowo Halalbihalal dengan Warga Aceh Tamiang Usai Sholat Id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208135//jokowi-JQFH_large.jpg
Makna Idul Fitri bagi Jokowi: Kesabaran dan Memaafkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208134//wapres_marif-YQWs_large.jpg
Ma’ruf Amin Tekankan Zakat dan Solidaritas dalam Khutbah Idul Fitri 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/622/3208130//dompet_digital-C3jX_large.jpg
Bagi-Bagi THR Lebaran Lebih Praktis dengan Transaksi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208128//gibran-7Lza_large.jpg
Wapres Gibran Bersama Keluarga Tiba di Masjid Istiqlal untuk Sholat Id
