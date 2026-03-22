5 Fakta Rupiah Sentuh Rp17.000 per USD hingga Respons Purbaya

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terus melemah dan sempat menembus level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah tercatat melemah 39 poin atau sekitar 0,23 persen ke level Rp16.997 per dolar AS pada Senin 16 Maret 2026.

Mengacu pada data Bloomberg, Senin (16/3/2026) pukul 14.34 WIB, Rupiah mengalami depresiasi 0,25 persen ke posisi Rp17.000, melanjutkan tren negatif dari penutupan Jumat (13/3/2026) yang berada di level Rp16.958 per dolar AS.

Berikut fakta-fakta Sentuh Rp17.000 per USD yang dirangkum Okezone, Minggu (22/3/2026).

1. Dipicu Naiknya Geopolitik di Timur Tengah

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, terkait penutupan Selat Hormuz menjadi pemicu utama lonjakan harga minyak dunia.

Penutupan jalur vital yang dilalui 20 persen pasokan migas global ini dianggap sebagai gangguan pasokan paling signifikan dalam sejarah pasar energi, memicu kekhawatiran global akan gelombang inflasi baru.

“Para pelaku pasar dan analis khawatir lonjakan harga minyak yang besar akan berdampak ke seluruh dunia dalam bentuk guncangan inflasi,” ujar Ibrahim.