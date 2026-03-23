HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Temuan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |08:05 WIB
7 Fakta Temuan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan
7 Fakta Temuan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Penemuan sumur minyak baru di Struktur Abab, Sumatera Selatan, diperkirakan memiliki potensi produksi awal hingga 505 barel minyak per hari (BOPD). Sumur yang diberi nama ABB-145 ini menjadi tambahan potensi migas baru di wilayah tersebut, setelah uji alir awal menunjukkan kemampuan produksi minyak dan gas yang menjanjikan.

Berikut fakta-fakta menarik terkait temuan harta karun migas di Sumatera Selatan, Senin (23/3/2026):

1. Sumur Baru ABB-145 dengan Potensi 505 BOPD

Potensi ini diperoleh dari hasil uji alir awal (initial flow test) yang dilakukan pada 1 Maret 2026. Dalam pengujian selama tiga jam, sumur menunjukkan kemampuan produksi minyak hingga 505 BOPD serta aliran gas sebesar 5,096 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

2. Laju Produksi Stabil di Operasi Optimal

Setelah aliran dinyatakan stabil, tim melanjutkan dengan multi rate test (MRT). Hasilnya, laju produksi stabil diperkirakan berada di kisaran 129 BOPD dan gas 1,8 MMSCFD saat sumur beroperasi optimal.

3. Sumur Pengembangan Bagian Rencana Kerja 2026

Sumur ABB-145 merupakan sumur pengembangan (infill well) yang masuk dalam program rencana kerja pengeboran 2026. Pengeboran dimulai pada 31 Januari 2026 dan selesai pada 28 Februari 2026, termasuk tahapan komplesi.

4. Teknologi Seismik 3D Jadi Kunci Penentuan Lokasi

Keberhasilan penentuan lokasi sumur ini tidak lepas dari pemanfaatan data seismik 3D terbaru yang diakuisisi pada 2023 di Lapangan Abab. Teknologi ini memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih detail dibandingkan metode sebelumnya yang masih mengandalkan data seismik 2D.

 

Berita Terkait
Ditemukan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan, Potensi 505 BOPD
Masih Ada Produk Impor, Bagaimana Nasib TKDN Migas di RI?
Harga Minyak Bisa Tembus USD100, Bahlil Sebut APBN Masih Kuat Biayai Subsidi
Bahlil Sebut Iran Buka Ruang Dialog Bagi Kapal Lewat Selat Hormuz
Selat Hormuz Terganggu, Pasokan Minyak dan LPG RI Terancam
Ini Kunci Agar Defisit APBN Tidak Melebar Akibat Harga Minyak Melonjak
