8,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Jelang Akhir Maret, Aktivasi Coretax Tembus 16 Juta Akun

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) menjelang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, hingga Minggu (22/3/2026) malam pukul 24.00 WIB, tercatat 8 juta masyarakat telah menunaikan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2025.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 22 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 8.783.653 SPT,” kata Inge dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/3/2026).

Menurut catatan DJP, mayoritas pelaporan masih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan, yang menunjukkan kesadaran kolektif pekerja dalam melaporkan penghasilannya tepat waktu.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tercatat sebanyak 7.753.294 laporan dari kelompok Karyawan dan 846.494 laporan dari kelompok Non-Karyawan.