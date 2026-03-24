Saham HYBE Anjlok Usai BTS Gelar Konser Comeback

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |07:25 WIB
Saham HYBE Anjlok Usai BTS Gelar Konser Comeback
JAKARTA - Saham Hybe Corporation (HYBE), perusahaan agensi K-pop BTS anjlok pada perdagangan Senin waktu setempat. Saham HYBE turun 14,5% ke level terendah empat bulan terakhir usai BTS gelar konser comeback.

Hal ini dikarenakan jumlah penonton BTS konser comeback lebih sedikit dari perkiraan dari yang diharapkan.

Saham HYBE diperdagangkan turun 14,5% ke 294.000 won pada pukul 02.10 GMT, terendah sejak 16 Desember 2025. Jika penurunan ini berlanjut, saham akan mencatatkan penurunan persentase terbesar sejak 15 Juni 2022.

Sekitar 40.000 penggemar hadir di konser pertama BTS dalam lebih dari tiga tahun pada hari Sabtu, jauh lebih sedikit dari 260.000 yang diperkirakan.

Diketahui, BTS menggelar konser comeback secara gratis yang digelar di Lapangan Gwanghwamun, Seoul pada Sabtu (21/3/2026). Ini merupakan konser perdana sejak hiatus pada 2022 guna menjalani wajib militer. Seluruh anggota BTS semua tampil, mulai dari Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook.
 

(Dani Jumadil Akhir)

