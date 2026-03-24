HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Lanjutkan MBG: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik Rakyat Saya Bisa Makan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |14:52 WIB
Prabowo Lanjutkan MBG: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik Rakyat Saya Bisa Makan
Prabowo Lanjutkan MBG: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik Rakyat Saya Bisa Makan (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah rencana efisiensi anggaran. Prabowo menyatakan lebih baik anggaran yang ada untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi.

Menurut Prabowo, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden menekankan program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara dikutip dari keterangan tertulisnya dikutip, Selasa (24/3/2026). 

Selain dampak sosial, Presiden menekankan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.

“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja," ucap Prabowo.

"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” imbuhnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208358/prabowo_subianto-m5RQ_large.jpeg
3 Fakta Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/455/3207326/prabowo_subianto-anvi_large.jpeg
Prabowo Singgung Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR, Berapa Besarannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/470/3207322/prabowo_subianto-74u8_large.jpeg
Prabowo Percepat Program Perumahan demi Atasi Ketidakadilan Sosial, Bukan Hanya untuk Kelas Atas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/470/3207319/prabowo_subianto-RcHX_large.jpg
Prabowo Tegaskan Tanah BUMN Milik Rakyat, Tak Boleh Dijual!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207002/prabowo-mIGa_large.jpg
4 Fakta Prabowo soal Hemat BBM dan WFH Imbas Perang AS-Israel vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206796/luhut-k6ac_large.jpg
Luhut Lapor Prabowo: Selat Hormuz Tak Mungkin Ditutup Total
