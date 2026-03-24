Daud Joseph Jadi Dirut Pos Indonesia, Lepas Jabatan di Transjakarta

JAKARTA - Daud Joseph resmi menjadi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Dirinya pun mengundurkan diri sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta.



Jabatan baru Daud itu berdasarkan keputusan para pemegang saham PT Pos Indonesia nomor 168 tahun 2026 / SK.065/DI-DAM/DO/2026 tanggal 11 Maret 2026.



Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengapresiasi kontribusi dan dedikasi Daud selama menjadi bagian jajaran direksi Transjakarta.



“Manajemen dan seluruh insan Transjakarta menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kontribusi Bapak Daud Joseph selama menjalankan tugasnya di Transjakarta, khususnya dalam memperkuat aspek operasional dan keselamatan layanan," kata Welfizon, Selasa (24/3/2026).



"Kami mendoakan dan mendukung penuh amanah baru beliau sebagai Direktur Utama Pos Indonesia,” sambungnya.



Diketahui, Daud menjabat sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta sejak April 2023.