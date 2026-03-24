Daud Joseph Jadi Dirut Pos Indonesia, Lepas Jabatan di Transjakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |19:38 WIB
JAKARTA - Daud Joseph resmi menjadi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Dirinya pun mengundurkan diri sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta.

Jabatan baru Daud itu berdasarkan keputusan para pemegang saham PT Pos Indonesia nomor 168 tahun 2026 / SK.065/DI-DAM/DO/2026 tanggal 11 Maret 2026.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengapresiasi kontribusi dan dedikasi Daud selama menjadi bagian jajaran direksi Transjakarta.

“Manajemen dan seluruh insan Transjakarta menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kontribusi Bapak Daud Joseph selama menjalankan tugasnya di Transjakarta, khususnya dalam memperkuat aspek operasional dan keselamatan layanan," kata Welfizon, Selasa (24/3/2026).

"Kami mendoakan dan mendukung penuh amanah baru beliau sebagai Direktur Utama Pos Indonesia,” sambungnya.

Diketahui, Daud menjabat sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta sejak April 2023.

 

Berita Terkait
Pos Bloc Pasar Baru Kebakaran, Begini Penjelasan PT Pos
Fauzi Baadilla Diangkat Jadi Komisaris Pos Indonesia, Stafsus Erick Thohir: Ini Bagian Transformasi
Profil Fauzi Baadilla, Relawan Prabowo yang Jadi Komisaris Pos Indonesia
Erick Thohir Angkat Relawan Prabowo Jadi Komisaris Pos Indonesia
Masih Ada 25 Aset PT Pos yang Dikuasai Pihak Swasta
Aset PT Pos Senilai Rp30 Miliar Sempat Dikuasai Pihak Lain, Kini Direbut Kembali
