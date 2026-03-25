Filipina Darurat Energi Nasional, Kementerian ESDM: BBM dan LPG di Indonesia Aman!

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan, pasokan energi seperti BBM dan LPG di Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi Filipina yang mengumumkan status darurat energi nasional.

“Untuk kondisi Indonesia, pasokan energi nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, baik untuk BBM maupun LPG,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurut Anggia, saat ini pemerintah terus memantau secara cermat dinamika global, termasuk perkembangan di kawasan Timur Tengah imbas perang AS-Israel vs Iran.

Kementerian ESDM bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan keandalan pasokan energi tetap terjaga.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran melakukan pengelolaan energi secara optimal dan adaptif terhadap dinamika global,” katanya.

Salah satu langkah antisipatif dengan penguatan monitoring pasokan dan distribusi energi secara nasional, demikian juga dengan diversifikasi sumber pasokan energi. “Yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan konsumsi energi yang lebih bijak dan efisien,” ucap Anggia.