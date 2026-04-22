RI Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Olah Sampah Jadi Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |15:00 WIB
JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini melalui pengembangan pengolahan sampah menjadi energi alternatif. Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar dari limbah agro dan sampah nasional yang dapat dioptimalkan sebagai sumber energi alternatif.

"Saat ini serapan biomassa oleh PLN baru sekitar 2,5 juta ton per tahun atau setara 2,5% dari potensi yang ada. Padahal, limbah agro di Indonesia diperkirakan mencapai 80 juta ton per tahun, dengan sekitar 60 juta ton di antaranya belum termanfaatkan secara optimal. Jika digabungkan dengan sampah nasional, total potensi bahan baku energi alternatif bisa melampaui 100 juta ton per tahun. Ini potensi yang sangat besar, tapi belum dimanfaatkan," kata Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pengembangan pengolahan sampah menjadi energi alternatif ini ditandai dengan kerja sama strategis antara PLN EPI dengan PT Green Marte International. Kolaborasi ini berlangsung di Jakarta dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan ekonomi sirkular berbasis limbah.

Dia menegaskan bahwa pengembangan biomassa perlu didukung oleh model bisnis yang kuat agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai ekonomi. “Pengembangan energi biomassa harus terintegrasi antara teknologi dan model bisnis yang feasible, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi sistem energi nasional,” tambahnya.

PLN EPI menilai pengolahan limbah menjadi biomassa dan biochar dapat menjadi solusi ganda yakni mengurangi beban lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

 

