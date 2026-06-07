Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kembangkan Tanaman Energi Jadi Biomassa dan Hidrogen Hijau Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |14:19 WIB
RI Kembangkan Tanaman Energi Jadi Biomassa dan Hidrogen Hijau Nasional
RI Kembangkan Tanaman Energi Jadi Biomassa dan Hidrogen Hijau Nasional (Foto: Dokumentasi PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat pengembangan ekosistem bioenergi nasional melalui kolaborasi riset tanaman energi kaliandra dan sorgum bersama PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Puslitbang) serta Institut Teknologi Sumatera (ITERA). 

Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan biomassa sebagai bahan bakar co-firing pembangkit listrik sekaligus membuka peluang pemanfaatan biomassa sebagai bahan baku produksi hidrogen hijau melalui proses gasifikasi.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan tanaman energi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pasokan biomassa nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia.

“Ke depan kebutuhan biomassa akan terus meningkat seiring perluasan implementasi co-firing dan pengembangan bioenergi nasional. Karena itu, PLN EPI tidak hanya membangun rantai pasok biomassa, tetapi juga mendorong pengembangan riset dan inovasi agar sumber energi berbasis hayati dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Hokkop dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, kaliandra dan sorgum merupakan tanaman energi yang memiliki potensi besar karena dapat dibudidayakan pada lahan marginal, memiliki produktivitas tinggi, serta berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi, mulai dari biomassa padat hingga bahan baku hidrogen hijau.

“Bioenergi tidak hanya berperan dalam menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengembangan biomassa di Indonesia didukung oleh riset yang kuat, teknologi yang tepat, dan model bisnis yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Mochamad Soleh mengatakan, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan secara nyata pada sektor ketenagalistrikan.

“PLN terus mendorong riset terapan yang mampu menjawab kebutuhan energi masa depan. Pengembangan tanaman energi seperti kaliandra dan sorgum diharapkan dapat menghasilkan model pemanfaatan biomassa yang lebih efisien, baik untuk kebutuhan co-firing maupun pengembangan energi hijau lainnya,” ujar Soleh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219271/lng-mQBE_large.jpg
Krisis Energi Global Memanas, Pasokan LNG Domestik Harus Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214039/energi-ROpI_large.jpg
RI Jadi Negara Paling Kuat Hadapi Krisis Energi Global 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213971/biomassa-RVvT_large.jpg
RI Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Olah Sampah Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213557/energi-3ABy_large.jpg
Menjaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213122/listrik-vb3w_large.jpg
Proyek PLTS 100 GW, RI Bidik Investor Potensial Kembangkan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211653/lng-aoy7_large.jpg
Bangun Proyek LNG di Bali, Upaya RI Wujudkan Ketahanan Energi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement