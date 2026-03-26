Prabowo Perintahkan Percepat Sampah Jadi Energi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengelolaan sampah nasional menjadi energi. Hal ini diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam pertemuan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan program Waste to Energy (WtE) sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah nasional sekaligus mendukung penguatan ketahanan energi.

Bahlil menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong implementasi program WtE agar persoalan sampah di berbagai daerah dapat ditangani lebih efektif sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui produksi energi.

"Kami membahas perkembangan program Waste to Energy sebagai solusi pengelolaan sampah menjadi energi dan penguatan ketahanan energi nasional," kata Bahlil melalui unggahan di Instagram pada Kamis (26/3/2026),

Menurutnya, Presiden memberikan arahan agar langkah pemerintah dalam pengelolaan sampah dilakukan lebih cepat dan terintegrasi, sehingga sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan tetapi juga dapat diubah menjadi sumber energi produktif bagi masyarakat.

"Bapak Presiden mengarahkan agar pemerintah bergerak cepat dalam membersihkan dan mengelola sampah menjadi sumber energi produktif bagi masyarakat," sebut Bahlil.