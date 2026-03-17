Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Kembali Buka Pendaftaran Mitra Proyek Sampah Jadi Listrik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:06 WIB
Danantara resmi membuka gelombang kedua pendaftaran calon mitra untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi membuka gelombang kedua pendaftaran calon mitra untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy (WtE). Langkah ini dilakukan untuk memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah modern di Indonesia.

Pembukaan pendaftaran ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi gelombang pertama yang telah mencakup sejumlah wilayah, seperti Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Pada tahap kedua ini, Danantara kembali membuka kesempatan bagi badan usaha yang memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidang teknologi maupun pendanaan proyek PSEL.

Program ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan.

Melalui proses ini, Danantara membentuk Daftar Penyedia Terverifikasi (DPT), yakni daftar prakualifikasi bagi perusahaan yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam proyek PSEL. Perusahaan yang lolos seleksi akan menjadi bagian dari kelompok calon mitra strategis dalam pengembangan proyek-proyek selanjutnya.

Director of Investment Danantara Investment Management, Fadli Rahman, mengatakan pembukaan kembali pendaftaran ini bertujuan untuk meningkatkan variasi teknologi sekaligus memperluas sumber pendanaan internasional.

"Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern di Indonesia," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement