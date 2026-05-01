Danantara Ambil Saham Aplikator Ojol, Potongan Driver Turun Jadi 8%

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa skema pembiayaan ojek daring (ojol) yang lebih berpihak kepada pengemudi tengah disiapkan.

Hal ini menyusul keterlibatan pemerintah melalui Danantara yang disebut telah mengambil sebagian saham di perusahaan aplikator.

“Sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain,” ujar Dasco saat audiensi dengan buruh di DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menurunkan potongan biaya yang selama ini dibebankan kepada pengemudi oleh aplikator.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan,” ujarnya.