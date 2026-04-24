HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Rosan ke Hambalang, Minta Percepat Hilirisasi hingga Lapangan Kerja Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |17:13 WIB
Presiden Prabowo dan CEO Danantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026).

Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), tampak berdiskusi intensif dengan Presiden Prabowo di meja kerja. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rosan membagikan momen tersebut di mana Presiden Prabowo terlihat mengenakan baju Safari khasnya, sementara Rosan mengenakan setelan jas krem dengan kemeja biru.

Rosan mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Hambalang adalah untuk menerima arahan langsung dari Kepala Negara mengenai dua agenda besar, yakni percepatan hilirisasi industri dan optimalisasi peran Danantara.

“Terima kasih Bapak Presiden @prabowo atas arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara, hari ini di Hambalang,” tulis Rosan lewat akun media sosial Instagram pribadinya @rosanroeslani.

Rosan menambahkan bahwa penguatan program-program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan daya saing industri di kancah global.

 

