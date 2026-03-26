Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 26 Maret 2026

JAKARTA - Daftar terbaru harga emas logam mulia Antam, Galeri24 dan UBS hari ini. Harga emas Antam stabil, sementara harga emas Galeri24 dan UBS mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya.

Melansir laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam saat ini masih berada di level Rp2.850.000 per gram. Namun harga beli kembali atau buyback turun Rp17.000 menjadi Rp2.490.000.

Untuk emas Galeri24 berdasarkan pantauan di website resmi Pegadaian, berada di angka Rp2.849.000 per gram. Terjadi kenaikan sebesar Rp11.000 dari harga sebelumnya Rp2.838.000 per gram.

Untuk emas UBS hari ini dijual di harga Rp2.862.000 per gram, naik Rp10.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.852.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual pada hari ini, Jakarta, Kamis (26/3/2026):