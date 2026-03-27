Bel Perdagangan, IHSG Turun ke 7.136

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah.

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah, turun 0,39% ke level 7.136.

Beberapa menit setelah perdagangan dibuka, Jumat (25/3/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,51% ke 7.127, dengan 162 saham di zona hijau, 274 melemah, dan 522 lainnya stagnan. Transaksi awal tercatat mencapai Rp557 miliar, dengan volume 773 juta lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,85% ke 725, indeks JII turun 0,86% ke 474, indeks MNC36 turun 0,62% ke 306, dan IDX30 melemah 0,72% ke 395.

Secara sektoral, sebagian besar berada di zona merah, seperti konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, properti, industri, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, teknologi, dan kesehatan. Sektor yang menguat hanya energi.

Tiga saham yang memimpin top gainers adalah PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIFE), PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII), dan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY).

Sementara top losers dihuni oleh PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), dan PT Indospring Tbk (INDS).

(Feby Novalius)

