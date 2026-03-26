IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.164

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 138,03 poin atau 1,89 persen ke level 7.164 pada Kamis (26/3/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 302 saham menguat, 401 saham melemah dan 255 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp32,3triliun dari 329,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,97 persen 731, indeks JII turun 2,71 persen 478, indeks IDX30 turun 2,06 persen ke 398 dan indeks MNC36 turun 2,05 persen ke 308.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu, energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, energi, bahan baku, properti, teknologi, keuangan, industri dan kesehatan. Sedangkan yang menguat ada tranportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 34,55 persen ke Rp222, PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIFE) naik 33,33 persen ke Rp140, dan saham PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 30,38 persen ke Rp103.