IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 1,2% ke 7.214

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,21 persen ke level 7.214 pada sesi penutupan perdagangan siang ini, Kamis (26/3/2026).

Volume perdagangan tercatat di 18 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp25,9 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp12,6 triliun.

Sebanyak 311 saham mengalami kenaikan dan 371 saham mengalami penurunan. Kemudian 276 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 2,05 persen. Kemudian sektor non siklikal melemah 0,01 persen. Sektor siklikal juga tertekan 0,85 persen.

Sektor keuangan turun 0,64 persen. Sektor infrastruktur lesu 0,72 persen. Sektor properti juga turun 0,08 persen. Sektor bahan baku melemah 0,95 persen. Sementara itu sektor transportasi naik 2,64 persen.

Sektor industri turun 2,04 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 1,26 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat 0,01 persen.

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi IHSG dibuka di zona hijau tepatnya di level 7.313, sempat menyentuh level tertinggi di 7.323, serta menyentuh level terendah di 7.196.

(Dani Jumadil Akhir)

