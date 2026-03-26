Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 1,2% ke 7.214

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |12:43 WIB
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,21 persen ke level 7.214 pada sesi penutupan perdagangan siang ini, Kamis (26/3/2026).

Volume perdagangan tercatat di 18 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp25,9 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp12,6 triliun.

Sebanyak 311 saham mengalami kenaikan dan 371 saham mengalami penurunan. Kemudian 276 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 2,05 persen. Kemudian sektor non siklikal melemah 0,01 persen. Sektor siklikal juga tertekan 0,85 persen.

Sektor keuangan turun 0,64 persen. Sektor infrastruktur lesu 0,72 persen. Sektor properti juga turun 0,08 persen. Sektor bahan baku melemah 0,95 persen. Sementara itu sektor transportasi naik 2,64 persen.

Sektor industri turun 2,04 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 1,26 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat 0,01 persen.

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi IHSG dibuka di zona hijau tepatnya di level 7.313, sempat menyentuh level tertinggi di 7.323, serta menyentuh level terendah di 7.196.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement