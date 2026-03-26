HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tancap Gas, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.313

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |09:14 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,16 persen ke level 7.313,66 pada perdagangan hari ini, Kamis (26/3/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,22 persen ke 7.318, dengan 352 saham di zona hijau, 120 melemah, dan 486 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp644 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,01 persen ke 746, indeks JII melemah 0,41 persen ke 489, indeks MNC36 melemah 0,12 persen ke 314, dan IDX30 melemah 0,20 persen ke 406.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya ada keuangan dan industri. 

Sebelumnya, IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang 7.140-7.420 dan berpeluang melanjutkan penguatan dalam jangka pendek apabila mampu breakout dari exponencial moving average 10. 

"Indikator Stochastic RSI menunjukan %K line berada pada 26,1 dan %D line berada pada 12,2 yang menunjukan signal goldencross pada area oversold. Indikator MACD menujukan penyempitan pada area negative slope," kata Investment Specialist KISI Ahmad Faris Mu’tashim.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
