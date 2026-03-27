SPT Kurang Bayar Rp50 Juta Purbaya Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kemenkeu

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan adanya status kurang bayar sebesar Rp50 juta dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Tahun Pajak 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan bahwa Menteri Keuangan selaku wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Deni menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan nasional, kondisi "kurang bayar" adalah hal yang wajar terjadi. Hal ini terutama dialami oleh wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu.

“Seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam penghitungan pajak, sementara pemotongan pajak oleh masing-masing pemberi kerja dilakukan secara terpisah. Kondisi ini dapat menimbulkan selisih antara pajak yang telah dipotong dan pajak terutang, termasuk akibat penerapan tarif progresif,” jelas Deni dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Untuk meminimalisasi kesalahan, Kemenkeu menekankan bahwa penggunaan sistem Coretax telah membantu akurasi data melalui fitur prepopulated.

"Untuk mendukung kemudahan dan akurasi pelaporan, sistem Coretax telah mengintegrasikan data perpajakan secara otomatis (prepopulated), termasuk bukti potong, sehingga membantu wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan," ujar Deni.

Sebelumnya, terungkap bahwa SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 milik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berstatus kurang bayar senilai Rp50 juta.