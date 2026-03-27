HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Minta Rakyat Hemat Gas Elpiji, Kalau Masakan Sudah Matang Kompor Matikan!

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:37 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat bijak dalam menggunakan gas elpiji di tengah ketidakpastian geopolitik. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat bijak dalam menggunakan gas elpiji di tengah ketidakpastian geopolitik global. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga ketahanan energi, mengingat sekitar 70% kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia masih bergantung pada impor. Bahlil menekankan agar penggunaan LPG tidak boros, termasuk saat memasak di rumah.

"Kalau masak pakai LPG, setelah masak, selesai. Jangan boros. Kami betul-betul minta bantuan rakyat dalam memakai energi secara bijaksana," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, pemerintah terus bekerja keras memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

Selain mengamankan suplai dari berbagai negara, pemerintah juga mengoptimalkan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor.

Namun demikian, Bahlil menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Ia mengimbau agar penggunaan energi, khususnya LPG rumah tangga, dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan.

 

