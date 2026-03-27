HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Imbau Masyarakat Bijak Gunakan BBM di Tengah Krisis Global

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |08:02 WIB
Bahlil Imbau Masyarakat Bijak Gunakan BBM di Tengah Krisis Global
JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat untuk bijaksana menyikapi krisis global. Masyarakat diharapkan berhemat dalam mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong, SPBU ini bukan untuk industri," ujar Bahlil usai meninjau ketersediaan BBM di salah satu SPBU di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Dirinya meminta masyarakat bijaksana dalam mengonsumsi BBM. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

"Kalau satu hari katakanlah cukup, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, ya cukup. Tidak usah ada rasa panic buying. Tidak perlu ada. Jadi, pakailah dengan secukupnya," kata Bahlil.

Bahlil pun meminta masyarakat tidak memanfaatkan situasi dengan menjual BBM dan mematok harga tinggi. Ia memastikan akan terus mengawasi ketersediaan BBM di lapangan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208970//bbm-DTeR_large.jpg
Harga BBM Pertalite Berpotensi Naik 15 Persen Jadi Rp11.500 per Liter 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208934//menteri_esdm_bahlil-Wmw3_large.jpg
Impor Minyak Mentah Masih Susah, Bahlil: Jangan Timbun BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208915//menteri_esdm_bahlil-JRDN_large.jpg
Bahlil Tinjau BBM di Sejumlah SPBU Jateng: Doakan Supaya Pemerintah Jaga Harga Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208888//plts-kuoU_large.jpg
Anjuran IEA Kurangi Minyak dan LPG, DEN: Sesuai Skenario Transisi Energi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208739//mendagri_tito_karnavian-L3WB_large.jpg
Surat Edaran Picu Kepanikan Antrean BBM Mengular di Kalbar, Ini Respons Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208684//ojol-70hF_large.jpg
Hemat BBM, Driver Ojol Minta Subsidi Buat Beli Motor Listrik
