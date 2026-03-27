Prabowo Bertemu Konglomerat AS Ray Dalio di Istana, Bahas Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu investor dan miliarder Ray Dalio di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Prabowo juga ditemani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga CEO BPI Danantara Rosan Perkara Roeslani.

Pertemuan Presiden Prabowo dan jajaran menterinya dengan Ray Dalio yang juga Dewan Penasihat BPI Danantara itu membahas terkait promosi sejumlah proyek Indonesia ke pasar internasional.

"Nemenin Pak Presiden, menerima Pak Ray Dalio. Itu dia (Ray Dalio) sepertinya membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga," kata Purbaya kepada awak media usai pertemuan.

"Ada itu proyek yang dengan investor dari Singapura dan beberapa di dalam negeri yang didorong supaya lebih cepat jalannya," tambah Purbaya.

Purbaya mengatakan, proyek-proyek yang dipromosikan ada pada sektor energi. Salah satunya adalah terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Sepertinya berhubungan dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Seperti itu, tapi detailnya saya harus pelajari lagi ya," ujarnya.