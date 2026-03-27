Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bertemu Konglomerat AS Ray Dalio di Istana, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |16:51 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu investor dan miliarder Ray Dalio di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Prabowo juga ditemani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga CEO BPI Danantara Rosan Perkara Roeslani.

Pertemuan Presiden Prabowo dan jajaran menterinya dengan Ray Dalio yang juga Dewan Penasihat BPI Danantara itu membahas terkait promosi sejumlah proyek Indonesia ke pasar internasional.

"Nemenin Pak Presiden, menerima Pak Ray Dalio. Itu dia (Ray Dalio) sepertinya membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga," kata Purbaya kepada awak media usai pertemuan.

"Ada itu proyek yang dengan investor dari Singapura dan beberapa di dalam negeri yang didorong supaya lebih cepat jalannya," tambah Purbaya.

Purbaya mengatakan, proyek-proyek yang dipromosikan ada pada sektor energi. Salah satunya adalah terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Sepertinya berhubungan dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Seperti itu, tapi detailnya saya harus pelajari lagi ya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement