Pajak Daerah Jadi Sumber Biaya Pelayanan dan Infrastruktur Kota

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |17:35 WIB
Pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai operasional kebersihan, infrastruktur, dan ruang publik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA — Pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai operasional kebersihan, infrastruktur, dan ruang publik, sehingga aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat tetap lancar. Pajak yang dibayarkan warga pun menjadi sumber pendanaan utama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kota, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal setiap hari.

Seperti di Jakarta, pajak daerah digunakan untuk membiayai pasukan warna-warni, yang menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan publik berjalan baik.

Pasukan Oranye membersihkan jalan dan fasilitas umum, Pasukan Biru mengelola saluran air, Pasukan Kuning memperbaiki jalan dan trotoar, sedangkan Pasukan Hijau merawat taman serta ruang terbuka hijau.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan bahwa di balik kinerja pasukan warna-warni tersebut terdapat kontribusi masyarakat melalui pajak daerah.

"Pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber pendanaan penting dalam mendukung operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kelancaran pelayanan publik di lapangan," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, kontribusi tersebut bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan daerah, melainkan fondasi nyata bagi terselenggaranya pelayanan kota yang responsif dan berkelanjutan.

 

